Noch viele Unklarheiten bei den Betreibern : So bereiten sich die Eifeler Freibäder auf den Saisonstart vor

Bitburg/Prüm Laut dem Perspektivplan des Landes dürfen die Einrichtungen am 2. Juni öffnen, wenn die Inzidenzzahl im Kreis unter 100 liegt. Die Betreiber im Eifelkreis kritisieren fehlende Vorgaben.

Friedhelm Marder, Bürgermeister der Stadt Daun, sagt, dass das Natur-Freibad am Gemündener Maar am 2. Juni geöffnet werden könne.

Der Außenbereich des Cascade Erlebnisbads in Bitburg werde in jedem Fall geöffnet, sollten es die Inzidenzzahlen erlauben, sagt Elfriede Grewe von der Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft Bitburg. „Die genauen Kriterien sind uns noch nicht bekannt, aber wir werden alle dann gültigen Maßnahmen befolgen“, sagt Grewe.

„Es ist mir bis heute nicht bekannt, unter welchen Umständen wir öffnen dürfen“, sagt auch Erwin Thiex, der in Echternacherbrück einen Campingplatz mit angeschlossenem Freibad Echternacherbrück betreibt. Angesprochen auf den möglichen Start am 2. Juni, winkt er ab. „Diese Nachricht hat uns spät erreicht, wir sind zu diesem Zeitpunkt mit den Vorbereitungen noch nicht so weit.“ Er peile eine Öffnung des Freibads Mitte Juni an. „Wenn dann auch die letztjährigen Corona-Verordnungen gelten, ist das für uns okay“, sagt Thiex.