Serie „Menschen und Motoren“ Von einem Eifeler, der auf seinem Traktor nach Rom fuhr und beim Papst klingelte

Begonnen hat alles vor genau 70 Jahren. Daraus geworden ist eine unglaubliche Geschichte mit wochenlangen Entdeckungsreisen auf Traktoren und Nutzfahrzeugen. Quer durch Europa und durch Nord­afrika. Immer beseelt von dem Drang, nie stehen zu bleiben und in die Zukunft zu denken. Etwas bewirken zu wollen, seine Kenntnisse weiter zu vermitteln und seinen Horizont zu erweitern. Horst Heintz aus Preist in der Eifel ist ein Mensch, der seine Leidenschaft, aber auch seine Lust am Leben, immer mit anderen geteilt hat und dabei auch persönliche Erfüllung erfuhr.