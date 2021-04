Außengastronomie in der Eifel : Mit Schnelltest zum Pils mit Aussicht

Außengastronomie in der Eifel

Wissmannsdorf (de) Endlich! Oscar Heidema freut sich, wieder Gäste auf seiner Terrasse von „Oscars Restaurant“ im Golf-Ressort Bitburger Land begrüßen zu können. Wer rein möchte, braucht einen negativen Corona-Test oder lässt sich vor Ort testen.

Wie lange? Das ist die bange Frage, die sich im Eifelkreis mit Blick auf das aktuelle Pandemiegeschehen stellt. Sobald der Wert für die 7-Tagesinzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen über 100 liegt, müssen die Gastronomen wieder Terrassen schließen. Diese Situation könnte im Eifelkreis noch vor dem nächsten Wochenende erreicht werden. Sollte die Bundesnotbremse greifen, muss die Inzidenz dann wieder sieben Tage in Folge unter 100 liegen, bevor es wieder lockerer wird. Ein anstrengendes Hin und Her. Heidema bleibt dennoch positiv: „Ich baue darauf, dass zunehmend mehr Menschen geimpft sind und dann vieles einfacher wird.“