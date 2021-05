Das Wichtige auf den ersten Blick : Eifeler Gemeindeschwestern setzen auf Notfallmappen mit Patienteninformationen

Bitburg/Arzfeld/Prüm Die Notfallmappe, eine Idee der Gemeindeschwestern plus im Eifelkreis, erleichtert dem medizinischen Personal die Arbeit, wenn es bei einem Patienten schnell gehen und nötige Informationen schnell greifbar sein müssen.

Derzeit können vor allem wegen der Corona-Vorkehrungen Verwandte nicht immer dabei sein, wenn jemand stationär aufgenommen wird. Umso besser also, wenn man trotzdem auf Informationen zugreifen kann. Das, schreiben die vier Gemeindeschwestern plus im Eifelkreis Bitburg-Prüm, sei lebenswichtig „und hilft dem Arzt und dem Personal schnell zu handeln“.

Wie das gehen kann, darüber haben sich die Gemeindeschwestern Gedanken gemacht – „vor allem die Bitburger Kolleginnen“, sagt Edith Baur, die den Job in der Verbandsgemeinde Arzfeld macht und sich mit dem gemeinsamen Anliegen an den TV wandte.

Denn: „Wenn du 1000 Dinge beachten musst“, sagt Edith Baur, „dann weißt du hinterher gar nichts mehr.“ Also sei es am besten, all Informationen vorher parat zu haben – „und sofort greifbar“, sagt Sabine Rodermann, Gemeindeschwester in Bitburg und der VG Bitburg-Land. „Es geht darum. dass die Mappe auf der gepackten Tasche liegt“, ergänzt sie und verweist auf die Kolumne des Trierer Notarztes Gerrit Fischer, der vor einem Monat im TV ebenfalls beschrieb, wie oft es an schnell verfügbaren Patienten-Informationen mangele.