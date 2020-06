Corona-Pandemie : Kaum Corona-Stress für Polizisten

Bitburg/Prüm (fpl) Schritt für Schritt werden die Corona-Regelungen im Land aufgehoben oder gelockert. Wie verhalten sich dabei die Eifeler?

Offenbar regelkonform, zumindest weitgehend, wie Uwe Konz, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Trier, auf unsere Anfrage antwortet: Die Kollegen aus den Inspektionen Bitburg und Prüm – „und nicht nur dort“, sagt er –, „erleben sehr disziplinierte Bürger*innen, die sich in der ganz überwiegenden Mehrheit an die Bestimmungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie halten“.

Zwar würden vereinzelt Verstöße festgestellt und geahndet oder „den zuständigen Verwaltungsbehörden mitgeteilt“, sagt der Polizeisprecher. „Es handelt sich jedoch insgesamt um geringe Fallzahlen mit Verstößen, die sich in erster Linie in den Mittelzentren und an Wochenenden und Feiertagen ereignen, was der größeren Zahl vom Menschen und Gelegenheiten geschuldet und somit nicht verwunderlich ist“.