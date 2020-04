Lebensmittel : Eifeler Handwerkskunst: Wurst, Fleisch, Brötchen und Torten in der Corona-Krise

Eifeler Handwerkskunst: Wurst, Fleisch, Brötchen und Torten in der Corona-Krise

Eifeler Metzger vesorgen auch in der Corona-Krise die Region. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Bitburg-Prüm/Vulkaneifel Metzger und Fleischer versorgen die Eifel auch während der Corona-Pandemie weiterhin mit regional hergestellten Fleisch- und Wurstwaren. Uwe Juchems, Obermeister der Fleischerinnung Mosel-Eifel-Hunsrück und selbst Geschäftsführer einer Metzgerei in Stadtkyll, erklärt: „Nicht nur die Supermärkte, sondern auch wir Nahrungsmittelhandwerker öffnen unsere Geschäfte weiterhin.“

Viele Unternehmen hätten bereits Kurzarbeit einführen müssen. Juchems erklärt: „Das kommt drauf an, wie der Betrieb strukturiert ist. Verkaufswagen und Läden werden gut besucht, die vielen Imbisswägen sowie Cateringaufträge an Schulkantinen brechen komplett weg.“

Auch die Bäckerei Flesch aus Dudeldorf muss Umsatzeinbußen hinnehmen. Thomas Flesch erklärt: „Der gaze Cafébereich fällt weg, und auch die Gastronomen und Hotels können wir ja aktuell nicht mehr beliefern.“ Gut laufe aber noch immer das Geschäft in den Ladenlokalen. „Nur minimal weniger Kunden kommen in unsere Filialen“, sagt der Bäcker.

In der Krise kann auch etwas Kreativität helfen. Metzgermeister André Jaax betreibt eine Metzgerei mit angeschlossenem Lebensmittelmarkt in Nohn in der Vulkaneifel. Er hat nun einen Lebensmittellieferdienst für Nohn und die umliegenden Dörfer ins Leben gerufen.