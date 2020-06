Jugendparlament und Jugendkreistag in Arbeit : Eifeler Jugendliche wollen mitreden

Jugendparlament und Jugendkreistag in Arbeit

Parlamente auf dem Weg: Werden die Jugendlichen im Kreis und in der Stadt bald mehr zu sagen haben? Foto: TV/Christian Altmayer

Bitburg-Prüm Ein Jugendparlament für Bitburg und ein Jugendkreistag für die Eifel — die junge Generation fordert weiter politische Teilhabe ein.

Hach, die Jugend von heute. Selbstbezogen, unpolitish, gar politikverdrossen, haben die Erwachsenen jahrelang geklagt. Dann zog es plötzlich eine ganze Generation zu „Fridays for Future“ auf die Straße. Und es zeigte sich: Die jungen Menschen wollen sich ja doch einbringen, ür ihre Meinung eintreten, zumindest im Netz und bei Protestaktionen.

Eine Stimme abseits der Straße aber wird ihnen kaum geboten. Auch im Eifelkreis nicht. Ein Jugendparlament gibt es seit 2017 nur in Arzfeld. Der Jugendbeirat Bitburg tagt schon lange nicht mehr. Und auf Kreisebene gab es noch nie ein entsprechendes Gremium.

Erste Ideen wurden vergangene Woche bei einem Workshop im Haus der Jugend gesammelt. Unter anderem wurde diskutiert, ob die Vertreter des Jugendparlaments gewählt werden sollten, wie in Arzfeld. Oder, ob jeder mitmachen darf, der das möchte, wie es zum Beispiel der 20-jährige David Cuervo Müller, IVorsitzender der Bitburg-Prümer Jungsozialisten vorschlägt.

Eine Entscheidung über diese und andere Fragen, wie etwa nach Mindest- und Maximalalter der Jugendvertreter, soll aber erst nach den Sommerferien fallen. Dann will die Stadt zur nächsten Ideenwerkstatt einladen.

Und dabei vor allem noch jüngereTeilnehmer ansprechen. Denn unter den zehn Jugendichen, die beim ersten Workshop mitgemacht haben, war nur einer nicht volljährig. Das sah auch Teilnehmer Maurice Britz (19) als Problem an: „Ich finde es gut, dass wir Jugendlichen mitbestimmen können, wie unsere Beteiligung aussehen soll. Jetzt müssen nur noch ein paar Jüngere dazukommen und sagen, was sie möchten.“ Am Ende soll im Herbst ein Vorschlag stehen, über den der Stadtat abzustimmen hat.