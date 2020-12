Brauchtum : Karnevalisten mit digitalem Auftakt vollauf zufrieden

Bitburg Der Advent ist da und damit wird das närrische Treiben, so es denn im Corona-Jahr überhaupt möglich ist, wieder ein wenig ruhiger. Doch wie ist die fünfte Jahreszeit denn bisher eigentlich angelaufen?

„Es war ein ungewohnter Karnevalsauftakt für die Jecken in der Eifelregion. Wegen der Pandemie verlagert sich das närrische Treiben in diesem Jahr zunehmend ins Internet“, so der Pressesprecher der IG „Eifel Karneval digital“, Fabian Mohr, in einer Mitteilung. Die Interessengemeinschat hat die Aktion „Eifel Karneval digital“ angestoßen. In ihr wollen 20 Karnevalsvereine aus der Region in der Session 2020/2021 ein Zeichen setzen und das Eifeler Brauchtum in dieser außergewöhnlichen Zeit nicht einschlafen lassen.