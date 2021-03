Nachruf : Trauer um Walter Georg Plein, den Vater der Viez-Porz

Speicher Der Speicherer Keramiker Walter Georg Plein ist tot. Der 55-Jährige verstarb vergangene Woche überraschend. Sein Betrieb produziert die Original-Viez-Porz.

Walter Georg Plein war Nachfahre einer jahrhundertealten Krugbäckerfamilie. Die sogenannte Herrgottsfabrik in der Bahnhofstraße in Speicher wurde stets vom Vater an den Sohn weitergegeben. Walter Georg Plein führte den Betrieb, dessen Ursprünge auf das Jahr 1880 zurückgehen, in der vierten Generation.