Kostenpflichtiger Inhalt: Ein Stück Normalität kehrt zurück : Hurra, die Spielplätze sind geöffnet

Spielen mit Abstand: Näher als eineinhalb Meter dürfen nur Kinder aus dem gleichen Haushalt zusammensitzen. Doch die Kinder freuen sich trotzdem, gemeinsam zu spielen. Foto: Rudolf Höser

Bitburg/Prüm Ein Stück Normalität kehrt zurück. Die Kommunen in der Eifel öffnen wieder die Spielplätze. Die Stadt- und Orts-Chefs freuen sich, dass das Land ihnen dies erlaubt. Viele sagen: Es war auch allerhöchste Zeit für die Kinder.

Kaum war das rot-weiß-gestreifte Sperrband weg, stürmten auch schon die ersten Kinder auf den Platz. Endlich wieder rutschen, schaukeln, klettern.

„Nicht alle Kinder haben in ihren Elternhäusern große Gärten mit Spielgerät“, sagt Holger Klein. Und: Nicht alle Kinder haben Geschwister, mit denen sie gemeinsam spielen können. Schon allein deshalb hält der Orts-Chef von Rittersdorf es für richtig und wichtig, dass die Spielplätze wieder geöffnet werden dürfen. In seiner Ortsgemeinde hat Klein alle drei Spielplätze freigegeben. „Und da war dann auch gleich was los“, sagt er.

Info Regeln und Empfehlungen Mit der fünften Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz hat das Land den Kommunen ab dem 3. Mai erlaubt, die seit Mitte März geschlossenen Spielplätze wieder zu öffnen. Die Kommunen, dürfen, müssen diese aber nicht öffnen, sondern sollen je nach Lage vor Ort selbst entscheiden. Die Verbandsgemeinden im Eifelkreis haben ihre Ortsgemeinden über die Verordnung informiert. Auch über die Regeln, die Eltern und Kinder auf Spielplätzen einhalten sollen. Dazu gehören in erster Linie die Abstandsregel von eineinhalb Meter sowie die Vorgabe, nur Kontakt zu maximal einer weiteren Person zu haben, die nicht zum eigenen Haushalt gehört. Zudem empfiehlt das Land mit Verweis auf das Robert-Koch-Institut das Tragen von Mundschutz.

Sabodin Kadri aus Bitburg hat die Chance gleich genutzt. Er war mit seinen drei Kindern in Masholder auf dem Spielplatz: „Die Zeit nur drinnen war sehr schwer. Die Kinder haben Bewegungsdrang und wollen draußen spielen. Die Öffnung der Spielplätze ist eine riesige Erleichterung für uns. Vorher sind wir viel mit den Fahrrädern gefahren“, sagt der Familienvater. Ähnlich sieht es Ramona Lutze aus Bitburg, die mit ihrer Tochter und ihrem Sohn zum Spielplatz Mozartstraße gegangen ist: „Der Geburtstag unserer Tochter konnte nicht gefeiert werden. Drinnen wurde es immer enger. Wir sind zwar viel wandern gegangen, aber die Gesellschaft mit anderen hat den Kindern sehr gefehlt.“ Sie seien sehr froh, wieder raus zu können. Und: „Ich freue mich auch darauf, andere Mütter zu treffen und mich mit ihnen zu unterhalten.“ Natürlich mit Abstand.

Abstand sollen die Kinder beim Spielen halten. Eineinhalb Meter, wie überall. Gleiches gilt für die Erwachsenen, die die Kinder begleiten. Für den Kyllburger Stadtbürgermeister Wolfgang Krämer kein Problem: „Ich bin mir sicher, dass die Eltern so verantwortungsbewusst sind, dass sie sehr genau darauf achten, dass geltende Vorschriften eingehalten werden.“ Auch er hat in seiner Stadt beide Spielplätze geöffnet. „Es ist gut, wenn die Kinder wieder etwas Abwechslung haben.“

Gleich fünf Spielplätze gibt es in Speicher. Auch die waren, wie überall, in den vergangenen Wochen abgesperrt. Stadtbürgermeister Erhard Hirschberg hat zunächst nur einen, den „größten und schönsten“, geöffnet. „Ich werde mir das ansehen, wie der frequentiert wird, und gegebenenfalls dann auch die anderen Plätze freigeben“, sagt er. Zunächst gelte es, abzuwägen. „Ich hoffe, dass das kein Bumerang wird und die Infektionszahlen steigen. Andererseits macht es aber auch keinen Sinn, wenn sich alle auf einem Platz drängen.“ Dann sei es besser, alle zu öffnen. Auch Hirschberg baut auf die Eltern: „Ich gehe davon aus, dass die vernünftig sind und auf ihre Kinder achten.“

Das wünscht sich auch Stefan Lonien, Ortsbürgermeister in Dudeldorf. Aber er begrüßt grundsätzlich ebenfalls die Entscheidung des Landes: „Es wurde Zeit. Schließlich haben nicht alle Kinder das Glück, in einem Haus mit großem Garten aufzuwachsen.“

Viele Eltern seien auch verunsichert, sagt der Rittersdorfer Holger Klein. Eine Frau, die mit ihrem Enkel zum Spielplatz kam, habe ausdrück­lich gefragt, ob sie jetzt wirklich wieder auf den Platz dürften. Seine Antwort: „Ja, klar. Achten Sie nur auf den Abstand.“ Auch er findet, dass es allerhöchste Zeit ist, dass für die Kinder wieder etwas mehr möglich ist: „Man darf ja nicht vergessen, dass viele Eltern gerade unter einer Doppelt- und Dreifachbelastung stehen.“

Die Öffnung der Spielplätze, vom Land grundsätzlich erlaubt, ist letztendlich Sache der Kommunen. Josef Junk, Bürgermeister Verbandsgemeinde Bitburger Land, begrüßt die Lockerung: „Ich finde es gut, dass die Kinder noch mal raus können, sich austoben können. Die Situation ist ja für viele Familien, die Kinderbetreuung und Homeoffice unter einen Hut bringen müssen, nicht gerade einfach.“

Junk baut darauf, dass die geltenden Abstandsregeln eingehalten und auch Empfehlungen wie das Tragen von Mundschutz umgesetzt werden. „Kontrollieren kann das natürlich keiner, wie sollte das möglich sein, bei so vielen Spielplätzen“, sagt Junk. Die Verantwortung liegt für ihn in erster Linie bei den Eltern. So sieht es auch Manfred Rodens, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Speicher: „Wir können sicher mal die ein oder andere Stichprobe machen. Aber es ist personell nicht zu leisten, jeden Spielplatz den ganzen Tag zu kontrollieren.“

Die Stadt Bitburg hat alle ihre 40 Spielplätze seit Sonntag geöffnet. Zehn der Plätze liegen in den Stadtteilen. Die Lockerung des Landes begrüßt Bürgermeister Joachim Kandels sehr: „Lange mussten unsere Kleinsten auf ihre Spielplätze, auf das Toben, Schaukeln und Buddeln im Sand verzichten.“

Auch für den Bitburger Stadt-Chef wurde es allerhöchste Zeit. „Ich freue mich wirklich sehr, dass wir mit dieser Lockerung auch den Familien, die über viele Wochen ihre Kinder überwiegend in den eigenen vier Wänden oder vielleicht auch im eigenen Garten beschäftigen mussten, nun wieder Gelegenheit geben, die öffentlichen Spielplätze zu nutzen“, sagt Kandels. Er bittet alle Eltern, die mit ihren Kindern den Spielplatz besuchen, um Nachsicht und Einhaltung der Abstandsregelungen: „Das Gebot heißt ja nach wie vor direkte Kontaktvermeidung.“

Wie in Bitburg hat auch Prüms Stadtbürgermeister Johannes Reuschen die Chance gleich genutzt und alle Spielplätze der Stadt geöffnet. Aber auch hier gelten, wie überall, die bekannten Regeln: „Am Montagmorgen sind die Kollegen rausgefahren und haben Hinweisschilder aufgehängt, dass auch auf den Spielplätzen die Abstandsregeln zu beachten sind“, sagt Reuschen. Ähnlich sieht es auch in den Orten Schönecken und Waxweiler aus, wie die Orts-Chefs bestätigen.

Die Kinderspielplätze in der Region sind wieder geöffnet. Das sorgt bei Kindern und Eltern für Erleichterung. Nach Wochen zu Hause sind alle wieder froh, draußen spielen zu können. Foto: Rudolf Höser