Landespolitik : Drei Abgeordnete, eine Meinung: Gelungene Sache!

Ein alter Hase in der Politik: Nico Steinbach von der SPD. Foto: Nico Steinbach/SPD

Bitburg/Mainz (sys) Das sagen die drei Landtagsabgeordnete aus dem Eifelkreis zu der geplanten Ansiedlung der Frasers Group auf dem Bitburger Flugplatz:

Nico Steinbach (MdL, SPD): „Die aktuelle Ansiedlung ist vorerst der Höhepunkt der erfolgreichen Konversion der ehemaligen Air Base Bitburg und besiegelt das Ende der großen fliegerischen Nutzung. Nun muss der Zweckverband Flugplatz die Entwicklung der Housing zügig vorantreiben, die Pläne liegen bereits vor (Green Tech Cluster, Wohnen und Gewerbe etc.) gerade auch, um der hohen Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum gerecht zu werden.“

Michael Ludwig (MdL, CDU): „Es ist sehr erfreulich, dass eine Industrieansiedlung dieser Größenordnung sich anbahnt. Dank an alle, die sehr engagiert den Prozess so weit gebracht haben. Der Investor wird viele positive Impulse setzen. Wir werden die entsprechenden Arbeitskräfte in die Region zu locken haben. Parallel muss nun zeitnah die Entwicklung des Housing-Geländes erfolgen, um auch den benötigten Wohnraum zu schaffen. Das Ganze ist ein ‚Entwicklungs-Turbo‘, der die Region nach vorne bringt.“