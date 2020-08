Marco Thielen will Marco Burbach als Verbandschef beerben : Eifeler Linke ohne Führung

Bitburg-Prüm Um die Linke im Eifelkreis ist es still geworden. Einer der Gründe: Der Vorsitzende Marco Burbach ist zurückgetreten. Der Weinsfelder Marco Thielen wirft schonmal seinen Hut in den Ring für die kommende Wahl.

Die Corona-Pandemie ist auch eine soziale Krise. Der Ausbruch des Virus setzt die Wirtschaft unter Druck. Menschen geraten in Kurzarbeit, verlieren Jobs oder sogar Wohnungen. Die Unsicherheit, wie es auch finanziell weitergeht, treibt derzeit viele um. Eigentlich müsste also die Stunde der Linken schlagen. Schließlich ist die soziale Gerechtigkeit das entscheinde Thema der Partei.

Der Weinsfelder Marco Thielen sitzt derzeit als einziger Vertreter der Linken im Kreistag. Bei der vergangenen Kommunalwahl 2019 hat die Partei 1280 Stimmen und somit 2,6 Prozent der Wähler für sich gewinnen können. Neben dem Kreistag ist die Linke in keinem anderen kommunalen Gremium im Eifelkreis vertreten. Der Verband Bitburg-Prüm zählt an die 20 Genossen. Nachwuchssorgen gibt es laut Thielen keine: „Wir haben sogar zwei neue Mitglieder dazugewonnen, halten uns also stabil.“

Laut Kreistagsmitglied Marco Thielen hat das verschiedene Gründe. Zum einen den offensichtlichen, dass das Virus Verbandstreffen oder öffentliche Werbeaktionen auf dem Spittel in Bitburg oder dem Hahnplatz in Prüm derzeit schwierig macht. Vor allem der 41-jährige Altenpfleger nehme es mit Abstandsregeln nämlich sehr genau, sagt er: „Ich treffe nur noch die engste Familie und Freunde.“ Denn der Weinsfelder wolle niemanden in seinem Umfeld, und vor allem an seinem Arbeitsplatz im Seniorenheim, gefährden.