Musikrevue Tant‘ Tilda und die Toleranz

Da kommst du nach der Aufführung von „Tant Tilda feiert Weihnachten“ nach Hause, machst kurz die Glotze an – und siehst den Silbereisen bei einer Tätigkeit, die er moderieren nennt. In einem Meer von Glitzerkitsch. Weihnachtsshow im Ersten. Dann säuselt auch schon Andrea Berg drauflos, da hilft nur noch umschalten. Denn du hast gerade etwas so viel Wertvolleres gesehen. Mit lauter Leuten von hier.