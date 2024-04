Kunst Friede, Freude, Eierlikör: Tilda & Co gegen Rechts

Musikrevue in Bitburg setzt ein Zeichen gegen Ausgrenzung und für Vielfalt – mit Humor, Charme, einer perfekten Song-Auswahl und ein paar Gläschen Eierlikör. Eine Show, die Mut macht. In Tant Tildas guter Stube war schon die halbe Eifel zu Gast. Zuerst feierte die überzeugte Schürzenträgerin ihren 90. Geburtstag, dann lud sie zum Weihnachtsfest – und nun soll die ganze Welt per Stream miterleben, was im fiktiven Dörfchen Obersonnenscheid Sache ist: Der rasende Reporter Gunsebart organisiert ein Konzert für Vielfalt, das jedoch (eifeltypisch) einem Unwetter zum Opfer fällt. Kurzerhand zieht die gesamte Belegschaft samt Pauken und Trompeten, Verstärkern und Stromgitarren ins Trockene um und kapert Tant Tildas Wohnzimmer. Selbstverständlich ohne Tildas Einverständnis, denn die alte Dame ist verreist – angeblich.