Neues Banner in Bitburg : Eifeler Narrengruß in ernster Zeit

Bitburg Am Eingang der Bitburger Fußgängerzone hängt seit Freitag ein neues Banner.

Die närrische Zeit wäre längst angebrochen. Zu bemerken ist davon allerdings nichts. Denn die geplanten Kappensitzungen fallen auch in der Eifel der Pandemie zum Opfer. Um den Bitburgern in diesen Tagen dennoch etwas Mut zu machen, haben die „Freunde der Bütt“ am Freitag ein Banner aufhängen lassen. Am Eingang zur Fußgängerzone hängt die Fahne mit dem Wappen des Karnevalvereins. Und wünscht: Gesund bleiben. Bis zur nächsten Session. Bebursch Alt Jo!