Holsthum Der Holsthumer Hopfenbauer Andreas Dick hat unter den Einheimischen schnell Ersatz gefunden für die polnischen Saisonarbeiter, die wegen der geschlossenen Grenzen derzeit nicht einreisen dürfen.

Schlechte Nachrichten gibt es in diesen Zeiten wahrlich genug. Wir wollen diesen Artikel also lieber mit einer guten beginnen: Das Bier wird uns in Corona-Zeiten wohl nicht ausgehen. Denn der Siegelhopfen, der im Prümtal wächst und dem Bitburger Pils seinen Geschmack gibt, ist gerettet. Auch ohne Saisonarbeiter aus Polen ist die Ernte im September nicht in Gefahr. Denn die Eifeler packen jetzt selbst an.