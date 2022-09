Unbekannter Toter : Skelett von unbekanntem Toten aus der Eifel wird am Freitag obduziert

Skelett von unbekanntem Toten aus der Eifel wird am Freitag obduziert

Prüm/Mainz Von welcher Person stammen die Knochen, die vergangene Woche in einem alten Eifeler Rübenkeller entdeckt worden sind? Und wie starb sie? Am Freitag könnte sich das Rätsel zumindest ein Stück weit lösen.

Mehr als eine Woche nach dem Skelettfund im Eifelort Üttfeld werden die menschlichen Überreste am Freitagmorgen in der Mainzer Rechtsmedizin obduziert. Das sagte Staatsanwalt Volker Blindert unserer Redaktion. Ob noch am selben Tag mit Informationen über den bislang unbekannten Toten und die mögliche Todesursache zu rechnen ist, sei unklar.