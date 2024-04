Eifeler Unternehmen wächst Zahnen kann die Zukunft ahnen – und investiert, damit alle sauberes Wasser haben

Arzfeld · Das Arzfelder Untemehmen wächst sichtbar weiter und investiert kräftig in den Ausbau. Am Freitag ist Spatenstich für ein Vier-Jahres-Projekt. Was geplant ist.

25.04.2024 , 06:44 Uhr

So soll alles aussehen: der geplante Ausbau von Zahnen Technik in Arzfeld. Foto: Ingenieurbüro Heinisch

Von Fritz-Peter Linden Redakteur in der Eifel