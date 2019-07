Politik : Eifeler zu Besuch in Berlin

Politisch Interessierte aus der Eifel zu Besuch in Berlin. Foto: TV/Bundesregierung/Atelier Schneider

Eifel/Berlin (red) Auf Einladung des Eifeler Bundestagsabgeordneten Patrick Schnieder und des Bundespresseamtes nahmen 50 Personen aus der Region an einer dreitägigen Bildungsreise nach Berlin teil. Neben Führungen in der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen und im Stasi-Museum, einem Besuch in der CDU-Bundesgeschäftsstelle sowie einem Gespräch in der Landesvertretung Rheinland-Pfalz stand zudem eine Besichtigung des Reichstags auf dem Programm.

