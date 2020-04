Offene Bücherschränke in Zeiten der Corona-Pandemie : Amtsarzt des Eifelkreises warnt vor Infektionsgefahr

Foto: TV/Frank Auffenberg

Eifelkreis Bücherschränke sind überall in der Eifel beliebt. Leseratten versorgen sich in den „offenen Büchereien“ mit neuer Lektüre oder bieten ihre eigenen Bücher zum Mitnehmen an. Eigentlich eine tolle Sache, doch in Zeiten von Corona könnten hier aber auch Gefahren versteckt sein.



In vielen Orten im Eifelkreis sind sogenannte Mikrobüchereien beliebt. Die öffentliche Schränke, ehemalige Telefonzellen oder andere Orte, in denen frei zugänglich Bücher aufbewahrt, ausgeliehen oder getauscht werden könnten allerdings während der Corona-Epedemie Infektionsgefahren bergen, teilt das Gesundheitsamt des Eifelkreises mit.

Der Amtsarzt des Eifelkreises, Dr. Holger Kappes, empfiehlt deshalb ihre vorübergehende Schließung. „Auch eine Schmierinfektion, also die Übertragung eines Erregers durch Berührung, kann ursächlich für die Erkrankung an Covid-19 sein“, sagt er.