Digitalisierung : So soll im Eifelkreis Bitburg-Prüm besser vor Hochwassern gewarnt werden

Wenn der Pegel der Nims auf so eine Höhe wie am 15. Juli 2021 gestiegen ist, kommen Warnungen eigentlich schon zu spät. Sensoren sollen demnächst aber die Flusshöhen von Brücken aus erfassen und in eine gemeinsame Datenbank zur Hochwasserwarnung einfließen lassen. Foto: TV/Frank Auffenberg

Bitburg/Prüm/Neuerburg/Speicher/Arzfeld Damit Anwohner und Kommunen besser vor Hochwassern gewarnt werden können, arbeitet der Eifelkreis am Aufbau eines digitalen Warnsystems. Es wird im Rahmen des Modellprojekts Smart Cities aufgebaut.

Wenn der Regen nicht mehr aufhört, die Flüsse und Bäche in der Eifel steigen und irgendwie kein Ende in Sicht ist, kommen bei vielen Eifelern Erinnerungen an die Hochwasserkatastrophe vom Juli 2021 hoch – Hilflosigkeit, Angst, die Sorgen. Die verheerenden Fluten haben sich in das kollektive Gedächtnis eingebrannt. Vor allem die sehr unterschiedlichen Erfahrungen mit den Frühwarnsystemen zeigten, dass hier noch einiges zu verbessern ist. Der Eifelkreis Bitburg-Prüm hat nun die Ärmel hochgekrempelt und ein neues System zur Pegelerfassung auf den Weg gebracht.

„Wir haben alle nach der Flutkatastrophe gemerkt, dass beim Thema Vorsorge auch die Pegelbetrachtung wirklich sehr wichtig ist“, sagt Landrat Andreas Kruppert. Besonders aus den betroffenen Orten sei immer wieder gefragt worden, wie es mit zusätzlichen Pegeln im Eifelkreis aussehe. Die Errichtung eines Pegels sei immer mit einem Bauwerk verbunden und koste etwa eine Viertel Million Euro. Es gebe aber eine andere Lösung, die vielleicht in der Region sogar bessere Ergebnisse liefern könnte. Über das Programm „Smart Cities“ zur Förderung der Digitalisierung des Eifelkreises sei es möglich, ein computer- und sensorgestütztes Gewässer-Überwachungssystem aufzubauen.

Digitalisierung soll beim Katastrophenschutz helfen

„Nach den Ereignissen von 2018 und 2021 haben wir uns gefragt, was können wir auf Kreisebene tun, um besser gewappnet zu sein“, sagt Jan Mathar vom Projektbüro „Eifelkreis verbindet“. Geplant sei der Aufbau eines digitalen Hochwasserwarnsystems. An vorhandenen Brücken über Gewässern zweiter Ordnung wie Prüm, Nims, Kyll und auch Enz (siehe Info) sollen selbstständig arbeitende, mit Batterien betriebene Sensoren die Wasserstände überwachen. „Das geht teils mit Radarerfassungen, aber auch per Ultraschall-Messung.“

Info Drei Arten von Gewässern Das rheinland-pfälzische Landeswassergesetz unterteilt Gewässer in drei Ordnungen. Gewässer erster Ordnung sind Rhein, Mosel, Saar, Sieg, Lahn, Sauer, Teile der Our, Teile der Nahe und des Glan sowie bestimmte Abschnitte des Leimersheimer und Lingenfelder Altrheins. Gewässer zweiter Ordnung sind Flüsse und Bäche, die für die Wasserwirtschaft von erheblicher Bedeutung sind und nicht zur ersten Ordnung gehören. Gewässer dritter Ordnung sind alle anderen Gewässer. Für die Gewässer erster Ordnung, die keine Bundeswasserstraßen sind, ist das Land unterhaltungspflichtig. Die Landkreise und kreisfreien Städt pflegen wiederum die Gewässer zweiter Ordnung. Unterhaltungspflichtig für die Gewässer dritter Ordnung sind die kreisfreien Städte, verbandsfreien Gemeinden und Verbandsgemeinden. ⇥Quelle: Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz

In Echtzeit würden die Daten über eine standortabhängige Funkverbindung an eine Datenbank gesendet. „Sie soll sowohl dem Katastrophenschutz und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden“, sagt Mathar. Insgesamt habe man 46 Standorte für die Messgeräte ausgemacht. „Nicht nur direkt an den Gewässern zweiter Ordnung, sondern teils auch in den Oberläufen. Wie das Beispiel Prüm zeigte, müssen auch im oberen Bereich der Zuflüsse die Bäche im Blick gehalten werden“, sagt er.

Lesen Sie auch Katastrophenvorsorge : Was tun gegen die nächste Flut?

Der größte Vorteil des geplanten Systems: Die Informationen über die Pegelstände wären nahezu in Echtzeit einsehbar. „Von Hochwasser bedrohte Gemeinden könnten damit bis zu zwei Stunden vor dem kritischen Stand gewarnt werden“, sagt Mathar. Er merkt an, dass die Installation der Sensoren und der Aufbau des Funknetzes nur der erste Schritt sein sollen. „Für den zweiten planen wir zusammen mit der Firma Zahnen die Entwicklung einer KI – also einer künstlichen Intelligenz.“ Das Computersystem solle die erfassten aktuellen Daten mit denen vergangener Jahre zusammenführen und könne schließlich nochmals frühere und präzisere Warnungen ermöglichen.

Auch die KI-gestützten Daten sollen sowohl dem Katastrophenschutz des Eifelkreises, dem Hochwasserschutz des Landes als auch der „Administration de la gestion de l'eau Division de l'hydrologie – Service hydrométrie“ im benachbarten Luxemburg als auch den Bürgern zur Verfügung gestellt werden. Soweit möglich sollen die Informationen auch in die bereits bestehende App „Meine Pegel“ des länderübergreifenden Hochwasserportals eingebunden werden und dort erhobene Daten in die Datenplattform des Eifelkreises zurückfließen.

Lesen Sie auch Übersicht : Das sind die aktuellen Pegelstände

„Wir sind schon recht weit mit den konkreten Planungen. Unter anderem wurde auch schon eine Anfrage nach den Fördermöglichkeiten gestellt. 90 Prozent der Projektkosten können im Rahmen des laufenden Smart Cities Projekts gefördert werden“, sagt Mathar. Eine grobe Kostenschätzung belaufe sich auf etwa 350.000 Euro für die Einrichtung. „Darin sind auch die Funknetzwerke, die wiederum auch für andere Smart-Cities-Projekte wie zum Beispiel zur Parkraumerfassung genutzt werden könnten.“ Die jährlichen Kosten liegen ungefähr bei 12.000 Euro und werden in den kommenden vier Jahren ebenfalls mit 90 Prozent gefördert. Ein etwas unsicherer Posten sei die Entwicklung der KI-Programme. „Wir bewegen uns hier sehr im Entwicklungsbereich. Etwas Vergleichbares gibt es noch nicht“, sagt Mathar. Die Kosten sind vom Projektteam geschätzt, da es keine entsprechenden Referenzprojekte gibt. Sollten sie höher liegen als gedacht, werde beim Fördergeber ein geänderter Projektantrag eingereicht.