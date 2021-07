Trinkwasser, Kitas, Bürgertelefon : Entwicklung im Eifelkreis: Die Lage nach dem Unwetter

So hoch stand das Hochwasser in Bitburg-Stahl. Am Freitag hat sich die Lage im Eifelkreis entspannt. Foto: Willi Heyen

Bitburg Im Eifelkreis Bitburg-Prüm entspannt sich langsam die Hochwasserlage. Die Kreisverwaltung informiert über die aktuelle Situation und weist auf Hilfsangebote hin.

Trinkwasserversorgung im Eifelkreis

Die Trinkwasserversorgung war gegen 13 Uhr nur noch im Ort Echtershausen gestört. Die Kommunale Netze Eifel AöR (KNE) arbeitet mit Hochdruck daran, die Versorgung wiederherzustellen. In allen anderen Orten des Kreises kann in gewohnter Qualität auf das Trinkwassernetz zugegriffen werden. Während der Aufräumarbeiten kann es jedoch noch vereinzelt zu Druckschwankungen oder kurzen Unterbrechungen im Leitungsnetz kommen.

Öffnung der Kitas im Kreis Bitburg-Prüm

Bürgertelefon der Kreisverwaltung

Von der Hochwasserlage betroffene Bürger können sich über ein Bürgertelefon an die Kreisverwaltung wenden. Dieses kann genutzt werden, um besondere Informationen abzufragen, die Öffentlichkeit auf Gefährdungen hinzuweisen oder auch zur Erfassung notwendiger Bedürfnisse. Es wird darauf hingewiesen, dass Kleiderspenden inzwischen in ausreichender Form vorhanden sind. Das Bürgertelefon ist auch am Samstag und Sonntag von 10 bis 16 Uhr erreichbar unter Tel. 06561 15-5555 oder auch per Email unter: hochwasser@bitburg-pruem.de