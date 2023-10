Ratschläge von den besten Experten Kreisentwicklungskonzept und Dorfcheck im Eifelkreis Bitburg-Prüm gemeinsam zum Abschluss gebracht

Die Welt verändert sich im rasenden Tempo, doch wie sollen Gesellschaft und Politik auf diesen stetigen Umbruch reagieren? Im Eifelkreis Bitburg-Prüm wurde diese Frage schon vor 14 Jahren pragmatisch beantwortet. „Indem wir mit den besten Fachleuten beraten, die wir finden können, den Menschen die hier leben, können wir unsere Zukunft genau so entwickeln, wie sie für uns am besten sein würde“, sagt Landrat Andreas Kruppert und lächelt in den vollbesetzten Saal der Bitburger Stadthalle. Der Anlass für den Festakt, zu dem sich Vertreter der gesamten kommunalen Familie des Kreises getroffen haben, ist ein großer: Gemeinsam wird der Abschluss der Erstellung des Kreisentwicklungskonzepts und des Zukunftschecks Dorf gefeiert.