Windkraft-Ausbau Bei erneuerbaren Energien ganz vorne: Warum der Eifelkreis ein Vorbild für das ganze Land ist

Das Ziel ist klar gesteckt: Zwischen 2035 und 2040 soll Rheinland-Pfalz seinen Strombedarf komplett aus erneuerbaren Energien decken können. Die Landespolitik zeigt durchaus Ehrgeiz, dieses Ziel auch zu erreichen. Würde es im gesamten Bundesland so rund laufen wie im Eifelkreis Bitburg-Prüm, wäre es längst soweit – in den Verbandsgemeinden und in der Stadt Bitburg wird nämlich schon lange deutlich mehr Strom produziert als verbraucht und das schon seit mehr als einem Jahrzehnt.