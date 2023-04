Weiterer Dialog am Mittwochabend Im Gespräch mit jungen Menschen: Was Jugendliche in und von der Eifel wollen

In der Klima-Diskussionsgruppe merkte Rebecca Burggraf so auch an, dass sie zum Beispiel das Thema Klima viel breiter in die Schulen bringen würde. Es werde viel über die Zusammenhänge von Klima, Verkehr und Mobilität gesprochen und das sei auch richtig, aber es gebe viel mehr Punkte, an denen jeder selber etwas für den Klimaschutz machen könnte, die irgendwie unter den Tisch fielen. „Es fängt ja schon bei den einfachen Dingen wie Verpackungsmaterial und auch Ernährung an. Ich würde so was viel mehr im Unterricht thematisieren. Auch wie zum Beispiel einkommensschwache Familien bei ihrer Ernährung auf den Klimaschutz achten können.“