Geflüchtete in den Kommunen Geld für den Eifelkreis: Land entlastet Kassen bei Hilfe für Geflüchtete

Bitburg/Prüm/Mainz · Die Landesregierung überweist in den kommenden Tagen mehr als sieben Millionen Euro an den Eifelkreis Bitburg-Prüm, um die Kosten infolge des Kriegs in der Ukraine abzumildern. Mit dem Geld sollen aber auch die Verbandsgemeinden entlastet werden.

31.01.2024 , 07:08 Uhr

Europatag am Regino-Gymnasium Prüm vergangenes Jahr: Die geflüchteten Schüler aus der Ukraine gestalteten eine Ausstellung über ihr kriegsgeschundenes Heimatland. Foto: Martin Leineweber

Das sollte ein wenig helfen: Der Eifelkreis Bitburg-Prüm erhält dieser Tage exakt 7.075.632,43 Millionen Euro vom Land Rheinland-Pfalz. Das gab der Landtagsabgeordnete Nico Steinbach (SPD) jetzt bekannt.