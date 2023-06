Der Retter in Not „Wie eine ewige Bereitschaft“: Was macht eigentlich ein Leitender Notarzt?

Die einen fürchten sie, die anderen bewundern sie. Klar ist aber: Jeder braucht sie. Ärzte. Ein solcher ist Ludwig Carl. Er wohnt in Badem, hat seit acht Jahren eine Praxis in Bitburg und ist seit Kurzem einer von sechs Leitenden Notärzten im Eifelkreis. Schon in seiner Schulzeit bemerkte er, dass er Medizin studieren wollte. Praktisch, dass er schon damals als Rettungsschwimmer erste Erfahrungen mit Notarzttätigkeiten sammeln konnte.