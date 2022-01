Pandemie : Corona: 148 Neuinfektionen im Eifelkreis

ARCHIV - 20.01.2022, Berlin: Oliver Müller, Arzt, hält ein Teststäbchen für die Entnahme einer Probe für einen PCR-Test beim Gesundheitsamt Neukölln in der Hand. In der fünften Corona-Welle in Deutschland sind erneut Höchstwerte bei der Zahl wöchentlicher PCR-Tests und dem Anteil positiver Befunde erreicht. (zu dpa «Laborverband: Jeder dritte Test positiv - Auslastung 95 Prozent») Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Britta Pedersen

Bitburg-Prüm (red) Die Kreisverwaltung Bitburg-Prüm meldet am Dienstag, 14.30 Uhr, 164 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Eifelkreis. Die 7-Tage-Inzidenz klettert auf 903,5 (Vortag: 899,5).

In der Stadt Bitburg sind des demnach 376, in der Verbandsgemeinde Arzfeld 190, in der VG Bitburger Land 358, in der VG Prüm 257, in der VG Speicher 130 und in der VG Südeifel 321.