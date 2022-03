Bildung : Gesundes Aufwachsen und gleiche Chancen: Familienzentren im Eifelkreis stellen ihr Leitbild vor

Bitburg/Prüm Der Eifelkreis hat in 14 Kindertagesstätten Familienzentren eingerichtet. Sie informieren und beraten Eltern bereits seit 2019. Nun gibt es auch ein offizielles Leitbild.

Schritt für Schritt wurden im Eifelkreis seit 2019 insgesamt 14 Familienzentren eingerichtet. Sie sind jeweils an eine Kindertagesstätte angeschlossen und bieten niedrigschwellige Beratungen durch die Kita-Sozialarbeit der ökumenischen Jugendhilfestationen sowie Bildungsangebote der Familienbildungsstätten des Deutschen Roten Kreuzes und des Bistums Trier an. Allerdings fehlte es bisher noch an einem gemeinsamen Leitbild. Die Formulierung einer gemeinsamen Marschrichtung wurde nun aber nachgereicht. Bei einem Fachnachmittag wurde das Leitbild im Haus der Jugend in Bitburg vorgestellt.