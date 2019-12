Kommunalpolitik : Kreis will Bildungsangebote besser vernetzen

Kreis will Bildungsangebote besser vernetzen

Bitburg-Prüm Die Transferagentur Kommunales Bildungsmanagement hilft Kommunen dabei, Angebote in Schulen, Kindergärten und Co. zu verbessern. Konkret unterstützt die Stelle Landkreise dabei, Akteure zu vernetzen und Daten zu erheben.

Nach dem Landkreis Trier-Saarburg erwägt nun auch der Eifelkreis mitzumachen. Bevor der Kreisentwicklungsausschuss über die Einrichtung einer Vollzeitstelle entscheidet, will das Gremium sich aber erst ein Bild vom Projekt machen. In der nächsten Sitzung wollen die Volksvertreter daher Beispiele hören, was mit dem Bildungsmanagement zu erreichen ist.