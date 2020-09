Covid-19 : Coronazahlen im Eifelkreis bleiben stabil

Bitburg/Prüm (red) Die Corona-Fallzahlen im Eifelkreis Bitburg-Prüm sind leicht stabil. So wurden am Freitag, 25. September, laut Auskunft der Kreisverwaltung keine Neuinfektionen bekannt. Die Zahl der aktuell Infizierten liegt somit weiterhin bei fünf.

Die Sichtungsstelle in der Wankelstraße in Bitburg (Gewerbegebiet Auf Merlick) ist an folgenden Tagen geöffnet: Mittwoch, Samstag und Sonntag, immer von 10 bis 18 Uhr.