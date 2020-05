CORONA : 15 Menschen an Covid-19 erkrankt

Bitburg (red) Aktuell sind im Eifelkreis 15 Menschen akut an Covid-19 erkrankt. Dies teilt die Kreisverwaltung am Montag, 16.30 Uhr, mit. Damit hat sich diese Zahl gegenüber Sonntag (16) verringert, da am Montag drei Menschen genesen sind und es zwei Neuinfektionen gab.



