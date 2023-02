Ehrenamtliche Helfer : Probleme mit WhatsApp oder Online-Banking? So helfen „Digitale Kümmerer“ im Eifelkreis weiter

Bitburg Vor einem Jahr fiel der Startschuss für die Initiative im Eifelkreis. Die Idee: Ehrenamtliche vermitteln anderen, vor allem älteren Menschen, digitale Grundkenntnisse. Wie das Angebot angenommen wird und was für das Jahr 2023 geplant ist.

Angenommen, eine ältere Dame aus dem Eifelkreis möchte gerne mit ihrem Enkel in Kontakt bleiben. Er würde am liebsten WhatsApp nutzen, aber seine Großmutter kennt sich damit leider nicht aus. Genau in solchen Fällen wollen die Digitalen Kümmerer im Eifelkreis den Menschen weiterhelfen.

Wann finden die Sprechstunden der Digitalen Kümmerer im Eifelkreis statt?

Wie mache ich ein Foto oder Video und wie kann ich ein empfangenes Foto speichern oder weiterversenden? Wie kann ich vielleicht sogar eine Gruppe mit mehreren Freunden einrichten? Mit diesen und ähnlichen Fragen beschäftigen sich die 15 ehrenamtlichen Helfer in den offenen Sprechstunden an jedem ersten Montag im Monat in Bitburg, an jedem ersten Donnerstag im Monat in Prüm und an jedem ersten Freitag im Monat in Schönecken.