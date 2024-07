Die Eifel entdecken Geheimtipps: Diese zehn Sehenswürdigkeiten im Eifelkreis sind einen Besuch wert

Der Eifelkreis Bitburg-Prüm ist eine boomende Tourismusregion. Allerdings ist er nicht nur beliebt bei Besuchern und Einheimischen, er ist auch verdammt groß und damit unübersichtlich. Mit 235 Gemeinden und einer Ausbreitung von 1626 Quadratmetern ist er mit Abstand der größte Flächenkreis in Rheinland-Pfalz. Den Überblick zu behalten ist dabei nicht ganz einfach. Was sollte man unbedingt sehen? Hier geben wir zehn Tipps zu kleinen und großen Attraktionen, die nicht zwingend in jeder Bestenliste auftauchen, aber dennoch niemand verpassen sollte.