Schulen : Schulöffnung: Richtig oder zu gefährlich?

Schule in Corona-Zeiten: Ohne Maske lernt man nichts. Foto: Fritz-Peter Linden

Bitburg/Prüm/Arzfeld/Irrel An den Einrichtungen im Eifelkreis müssen die Verantwortlichen die Rückkehr in den Präsenzunterricht nächste Woche vorbereiten. Und längst nicht alle finden das gut.

Der Bitburg-Prümer Landrat Joachim Streit hat sich dieser Tage im TV gegen die geplanten Schulöffnungen ausgesprochen, nachdem auch im Eifelkreis die ersten Ansteckungen mit der britischen Virusvariante B 1.1.7 bekannt wurden.

Aus der Leserschaft kommen Zustimmung zu dieser Haltung (viel) und Widerspruch (vereinzelt): „Ich sehe einer Schulöffnung nächste Woche sehr skeptisch entgegen“, schreibt uns Nadine Heck aus Idesheim. „Sicherlich wäre es für die Kinder schön, wieder mit ihren Freunden zusammen zu lernen. Aber mit Blick auf die Infektionszahlen hier im Eifelkreis wäre es mir lieber, wenn sie weiterhin im Homeschooling bleiben würden, auf ein paar Wochen mehr oder weniger kommt es jetzt, meiner Meinung nach, auch nicht mehr an.“

Ähnlich urteilt Silvia Nabben, Ärztin in Trier: „Die Schulöffnung bei rasant steigendem Inzidenzwert und Mutationsverbreitung wäre völlig verantwortungslos. In ein paar Wochen heißt es dann wieder ,wir haben einen Fehler gemacht, aber man konnte das ja nicht wissen …‘. Doch, man weiß genau, wie rasant und ungebremst sich diese Mutante verbreitet!“

Auch für Manuela Deinhart aus Lichtenborn-Fuchswiese ist die Inzidenz weiterhin deutlich zu hoch. Und sie verweist ebenfalls auf die grassierende Mutation. Daher: „Wenn wir nicht sehenden Auges in eine Katastrophe rennen wollen, sollte von den Öffnungen abgesehen werden, denn selbst wenn die Kinder allenfalls leicht erkranken, können sie ihre Eltern und Großeltern infizieren, die dann nicht so glimpflich davon kommen.“

Sie verstehe fraglos alle Eltern, die ihre Kinder wieder in Schule oder Kita schicken würden, „aber jetzt ist einfach noch etwas Geduld gefragt. Nur so kommen wir alle einigermaßen ungerupft aus dieser Nummer raus.“

Ganz anders sieht es Marc Neubert aus Igel. Seine Meinung: „Selbstverständlich müssen die Schulen wieder öffnen.“ Das Virus sei „für Kinder vollkommen ungefährlich, daher auch die Mutation, die angeblich einfach nur ansteckender ist ... Lehrer tragen FFP2-Masken, können sich also nicht anstecken.“ Und in den Familien, solange sich an alles gehalten werde, sei es „quasi ausgeschlossen, dass sich das Virus von den Kindern (die asymptomatisch sind und daher deutlich weniger ansteckend, sollten sie es überhaupt bekommen) über die Eltern zu vulnerablen Personen überträgt. Wir müssen endlich aufhören, wegen einer gefühlten Gefahr ständig die Keule rauszuholen.“

Noch stehen sie es gut durch: Kinder der Bertrada-Grundschule Prüm. Foto: Fritz-Peter Linden

Und die Verantwortlichen an den Schulen? Egal, was sie richtig oder falsch finden mögen, sie müssen schlicht alles vorbereiten: An der Bertrada-Grundschule Prüm, sagt Rektor Arnold Gierten, gehe man dabei aufgrund der Erfahrungen im vergangenen Jahr diesmal etwas anders vor. In Prüm sind alle 16 Klassen zu groß, um die Kinder gemeinsam zu unterrichten. Deshalb werde man, wie im Vorjahr, die Klassen halbieren. Damals rief man die Kinder dann im wöchentlichen Wechsel in die Schule.

Diesmal aber „werden wir täglich wechseln“, sagt Gierten. Weil eine Woche Abwesenheit schlicht zu lang sei für die Kinder. Das heißt also jetzt: Eine Hälfte kommt montags und mittwochs, die andere dienstags und donnerstags. Nur an Tag fünf, dem Freitag, „sind die Gruppen im 14-tägigen Wechsel da“.

Fast genau gleich geht auch die Grundschule Irrel vor, wie Rektor Claus von Bronewski erklärt: Die eine Hälfte der Kinder hat in einer Woche drei Tage Unterricht (Montag, Mittwoch, Freitag), die andere an zwei Tagen (Dienstag, Donnerstag). In der Woche darauf wird gewechselt, dann bekommt die zweite Gruppe den Freitag dazu.

Auch von Bronewski diskutiert nicht herum an der Entscheidung oder an medizinischen Grundsatzfragen: „Ich bin Dienstleister“, sagt er. Ohnehin biete man an der Schule durchgehend eine Notbetreuung: „Wir haben jetzt auch die Hütte voll“, sagt er. „Heute sind’s 28 Kinder.“ Und das sei auch richtig: Die Belastung in den Familien sei einfach sehr groß – „die sind durch, das muss an schon so sagen“.

Sandra Dhur leitet die Grundschulen Arzfeld und Daleiden. Mit Wechselunterricht und einer speziellen Wegführung. Dank des großen Schulhofs in Daleiden seien versetzte Pausen dort nicht nötig, dafür aber in Arzfeld. „Wir können auch im Lehrerzimmer nicht zusammensitzen, weil es die Räumlichkeiten einfach nicht erlauben“, sagt sie. „Hier fehlt aus meiner Sicht langfristig eindeutig ein Plan, wie zum Beispiel der flächendeckende Einsatz von Luftfiltergeräten.“

Sind die Schulöffnungen richtig? „Als Mutter sehe ich die Not der Kinder. Sie brauchen andere Kinder, um sich sozial gesund zu entwickeln.“ Derzeit seien Kontakte aber nur auf Distanz möglich, „für Kinder ist das nicht normal“. Es bleibe „immer etwas auf der Strecke. Kinder benötigen Struktur, Beziehung und Kontinuität, das gibt ihnen ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Diese Dinge sind im Fernunterricht nicht gut zu leisten, trotz aller digitalen Bemühungen.“

Ihre Teams hätten alles getan, „die Kinder aus der Ferne zu beschulen“, dennoch sehe sie den Präsenzunterricht als bestgeeignete Form an. „Ich kann nicht beurteilen, ob durch die Kinder das mutierte Virus in welchem Maße weitergetragen wird. Ich werde aber alles daran setzen, meine Lehrkräfte so gut wie möglich durch Hygienemaßnahmen zu schützen ... Uns stehen Masken und Desinfektionsmittel in ausreichender Menge zur Verfügung, den Hygieneplan umsetzen müssen wir selbst. Ich habe sehr gewissenhafte und professionelle Lehrerinnen an beiden Schulen, und da gibt es niemand, der sagt, ohne Impfung komme ich nicht mehr zur Arbeit.“

Eine besondere Dynamik hat das Infektionsgeschehen an der städtischen Grundschule Bitburg-Nord: Nach den Ausbrüchen in zwei Tagesstätten ist auch dort ein verwandtes Kind infiziert und eine 18-köpfige Klasse samt Lehrer in Quarantäne. Und auch die Führung mit Schulleiterin Liane Gorges muss unter zusätzlich verschärften Bedingungen arbeiten und die Rückkehr in den Präsenzbetrieb vorbereiten (aus diesem Grund haben wir dort auch zunächst niemanden erreicht).

Landrat Streit hat soeben außerdem gefordert, Erzieherinnen und Lehrer zu impfen, wenn man schon alles wieder öffne. Arnold Gierten in Prüm will sich zu diesem Thema nicht grundsätzlich äußern, auch weil ihm da die Expertise fehle: „Das kann ich nicht beurteilen. Ich kann aber sagen, was meine Lehrer gerne hätten: Die würden gerne geimpft. Die haben schlicht Angst.“ Und er selbst? Klare Antwort: „Sobald einer mir sagt, ,hier ist die Spritze‘, sag ich: rein damit!“

Sandra Dhur sieht zuerst die Kita-Erzieherinnen an der Reihe: „Diese Berufsgruppe ist genau wie Pflegepersonal ganz nah an den Kindern dran und einer möglichen Übertragung in besonders hohem Maße ausgesetzt. Wenn sich das dreijährige Kind weinend auf den Schoß einer Erzieherin drückt, dann kann diese nicht gut dagegenhalten und sagen, Moment, erst einmal musst du dir die Hände waschen, deinen Mundschutz anziehen, und ich hol mir mal schnell die FFP2-Maske. In der Grundschule haben die Kinder zumindest ab Klasse 2 doch etwas mehr Distanz zu den Erwachsenen als in der Kita.“

Auch Claus von Bronewski in Irrel sieht zuerst die Erzieherinnen als Impfkandidaten: „Die Kitas halte ich für wichtig, wichtiger als die Schulen.“ Er sei auch dagegen, dass man sich vordrängele nach dem Motto „ich bin wichtig“. Dennoch: „Wenn man die Lehrer an vorderster Front wieder rausschickt, weil man sie braucht, dann sollte man ihnen zumindest mittelfristig ein Impfangebot machen. Das ist nur redlich. Und dann kann ich auch Perspektiven schaffen.“