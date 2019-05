Katastrophenschutz : „Nur gemeinsam sind wir stark“

Bitburg Ulrich Cimolino eröffnet als erster Referent die Seminarwoche „Wetterbedingte Schadenslagen“ des Eifelkreises.

Das Phänomen mussten viele Menschen in der Eifel leider in der Vergangenheit immer häufiger selbst erleben: Unwetter sorgen immer häufiger teils sehr lokal für Verwüstungen und Überschwemmungen. Der Eifelkreis hat nun zu einer Seminarreihe über „Wetterbedingte Schadenslagen“ eingeladen (der TV berichtete).

Im Rahmen der Seminarreihe wird am Donnerstag, 23. Mai, in der Konrad-Adenauer-Halle in Idenheim über die Rolle der „Stabsarbeit in wetterbedingten Schadenslagen“gesprochen. Dabei sollen ab 19.30 Uhr sowohl ein Rückblick auf die Ereignisse im Vorjahr aber auch ein Ausblick auf die Zukunft gegeben werden. Der Eintritt ist zu allen Veranstaltungen der Seminarreihe frei.