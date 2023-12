Attacke in Daleiden Wieder Geldautomat attackiert – diesmal in der Eifel

Erst kürzlich war im Hochwald ein Geldautomat in der Volksbank-Filiale in Zerf zerstört worden. Die Täter konnten flüchten. Jüngsten Zahlen des Landesinnenministeriums zufolge sind seit Jahresanfang über 40 Geldautomaten in Rheinland-Pfalz attackiert worden. Eine Übersicht finden Sie in unserer Chronik.