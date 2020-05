Eifelkreis hat Rettungsdienst und Wohnheime getestet : Testreihen im Eifelkreis lassen Zahlen hochschnellen

Bitburg-Prüm 80 bis 90 Menschen haben sich vergangene Woche täglich bei der Sichtungsstelle im Eifelkreis vorgestellt. Das hat auch damit zu tun, dass Rettungskräfte und Wohnheime beprobt wurden.

Bis vergangene Woche hat die Kreisverwaltung täglich zwischen 15 und 30 Corona-Tests in der Sichtungsstelle vermeldet. Ab dem 11. Mai aber stiegen die Zahlen plötzlich in die Höhe. Allein am Freitag, 15. Mai, haben sich 94 Menschen in der Bitburger Wankelstraße vorgestellt. Mittwochs waren es 92 Personen gewesen, montags 81.