Nachwuchsförderung : Löschen, lachen, lernen

Bitburg-Prüm 57 Jugendfeuerwehren gibt es im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Die Jugendarbeit wird angesichts des demografischen Wandels noch wichtiger werden, sagt Kreisjugendfeuerwehrwart Jörg Sondag.

Die Feuerwehrautos stehen vor der Tür. Heute braucht die Jugend den Platz im Pronsfelder Gerätehaus, denn es steht Knotenkunde auf dem Plan. Zehn verschiedene Formen sind mit Kreide an die Tafel geschrieben, darunter welche mit so schönen Namen wie „Ankerstich“ oder „Halber Schlag“.

Die acht Mädchen und zwölf Jungs tüfteln zusammen mit „Knotenexperte“ Josef Schweisthal von der großen Wehr über die Möglichkeiten, ein Seil zu binden. Gegründet wurde die Pronsfelder Jugendwehr vor einem Jahr. Geleitet wird sie von Kevin Klein, selbst aktiver Feuerwehrmann. Unterstützt wird er dabei von seinem Cousin Michael Klein, Thomas Hompes und – je nach Bedarf – von den anderen Kameraden. Der Gedanke, eine Jugendwehr zu gründen, sei dadurch entstanden, dass man sich angesehen habe, wer in den nächsten Jahren aus Altersgründen bei der Löschtruppe nicht mehr mitmachen darf. „Im Augenblick haben wir 28 Aktive, in zehn Jahren wären wir nur noch 18. Da haben wir uns ganz schön erschrocken“, sagt Kevin Klein.

Sondag: Wir sind im Eifelkreis in der glücklichen Situation, dass wir seitens der Kommunen eine tolle Unterstützung erfahren. Hier möchte ich zum Beispiel erwähnen, dass alle Verbandsgemeinden es im letzten Jahr ermöglicht haben, dass die Jugendwarte jeder Jugendfeuerwehr für das Kreiszeltlager eine Freistellung beim Arbeitgebern erhalten haben, um mit den Kindern am Zeltlager teilnehmen zu können, ohne Ihren privaten Urlaub opfern zu müssen. Zudem wird im Moment an vielen Projekten Hand in Hand gearbeitet. So gibt es mittlerweile Kleiderkammern, wo die Uniformen für die Kids zentral beschafft werden. Freistellungen für Ausbildungen, Unterstützung hinsichtlich der Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Ehrenamt werden eine entscheidende Rolle dabei spielen, zukünftig genügend Führungspersonal für die Jugendarbeit zu gewinnen.

Was wünschen Sie sich von der Politik – sollten die Wehren bei ihrer Jugendarbeit mehr unterstützt werden – und wenn ja, was würden Sie sich da wünschen?

Für eine Hilfsstützpunkt-Feuerwehr wie Pronsfeld, die auch zu Einsätzen ausrückt auf der A 60, bei der Molkerei Arla und der B 410 sei das mit so wenigen Leuten kaum noch zu leisten, sagt Klein. Um dem Schwund entgegenzuwirken, habe er sich bereiterklärt, sich entsprechend fortzubilden. So hat er die Ausbildung zum Truppmann absolviert, später die des Truppführers und im Mai beginnt die zum Jugendwart. (Atemschutzgeräteträger und Funker ist er auch noch – das nur nebenbei).

Mit dem Gründungswillen allein ist es nicht getan. „Mit der Einrichtung einer Bambini- oder Jugendfeuerwehr geht viel Verantwortung einher. Dazu ist es unerlässlich, sich durch Ausbildungen vorzubereiten“, sagt Jörg Sondag, Kreisjugendfeuerwehrwart Eifelkreis Bitburg-Prüm. Am wichtigsten sei aber ein motiviertes Betreuerteam, das den Kindern auf Augenhöhe begegnet und auf ihre Bedürfnisse eingeht. Die Verbandsgemeinden hätten seit einigen Jahren verstanden, dass die Kids die Zukunft der Wehren sind. „Und in die Zukunft wird mittlerweile viel investiert und auch viel Wert gelegt. Das beste Beispiel ist da Landrat Joachim Streit, der sehr viel für die Jugendfeuerwehren tut“, sagt Sondag.

In Pronsfeld trifft sich der Nachwuchs alle 14 Tage. Dann wird aber nicht nur für die Jugendabzeichen trainiert, der Fokus liegt auch ganz klar auf Gemeinschaft und „Spaß haben“. „Die feuerwehrtechnischen Sachen laufen nebenher“, sagt Klein. Ihre Treffen stellen sie aber auch in den Dienst der Gemeinde. So macht die Jugendwehr unter anderem mit bei der Aktion Saubere Landschaft und hat eine Bachpatenschaft übernommen. „Wir halten den Alfbach sauber und gucken nach Unregelmäßigkeiten“, sagt Klein. Aber auch Ausflüge stehen auf dem Programm. So ging es im vergangenen Jahr in den Movie-Park, in diesem Jahr geht es ins Phantasia-Land.