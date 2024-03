Keine Bewerber auf Angebot Warum findet der Eifelkreis niemanden für sein Medizinstipendium?

Bitburg-Prüm · Der Eifelkreis will angehenden Medizinern ihr Studium bezahlen. Nur: Er findet niemanden, der sich auf dieses Stipendium bewerben will. Bleiben die Plätze zum zweiten Mal in Folge leer?

15.03.2024 , 06:41 Uhr

Der Eifelkreis will Bewerbern ermöglichen, für ihn Medizin zu studieren. Wer will? Foto: dpa-tmn/Sebastian Gollnow

Von Christian Thome Redaktion Eifel