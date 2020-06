Landrat Joachim Streit im TV-Interview : „Fehlende Gefahr führt zu fehlender Furcht“

Bitburg (de) Obwohl es im Eifelkreis seit mehr als einer Woche keine Neuinfektionen mehr gibt, hält Landrat Joachim Streit die Corona-Krise noch nicht für überwunden. Eine zweite Corona-Welle sei nicht auszuschließen.

Streit: Ich möchte mich bei allen bedanken, die den Erfolg Wirklichkeit werden ließen: den Ehrenamtlichen vom DRK, dem Gesundheitswesen im Kreisgebiet, den Krisenstäben Corona, dem öffentlichen Gesundheitsdienst und allen Beschäftigten der Kreisverwaltung, die in Ermittlung, Beratung und Stab viele Überstunden an Wochenenden geleistet haben.

Der Dank geht aber auch an alle, die ein Sonderopfer erbracht haben: diejenigen, die aufgrund der Verordnungen ihre Geschäfte schließen mussten, um Infektionsketten zu durchbrechen; diejenigen, die wir in Quarantäne setzen mussten und die das geduldig ertragen haben, sowie an alle, die sich an die Regeln gehalten haben, um damit sich und andere zu schützen. Auch das Land Rheinland-Pfalz hat mit einer Unterstützung von 2,4 Millionen Euro uns ermöglicht, unsere Maßnahmen umzusetzen.