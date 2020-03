Bitburg Der Landrat des Eifelkreises spricht im Volksfreund-Interview über die bisherigen Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus. Zur Ausgangssperre trifft er eine klare Aussage.

Damals herrschte Unverständnis: Wieso soll Sky du Mont nicht ins Haus Beda kommen dürfen, wo dort doch noch vier Tage zuvor die Ausstellung „Alles klar auf der Andrea Doria“ vor großem Publikum eröffnet wurde. Die Fußballstadien waren noch voll, Kinder tummelten sich in den Kitas. In den Kneipen saßen die Leute dicht an dicht. Inzwischen hat sich alles für alle spürbar verändert. Im Gespräch mit Joachim Streit blicken wir zurück und nach vorn: