Justiz : Letzte Ruhestätte vor Gericht: Eifelkreis will Urnengräber in privater Hofkapelle nicht akzeptieren

Die Möglichkeiten einer Urnenbestattung sind mittlerweile vielfältig. Dennoch gibt es Grenzen, wie jetzt ein Eifeler Ehepaar erfahren musste. Foto: dpa/Sophia Kembowski

Bitburg Das juristische Tauziehen um die letzte Ruhestätte eines Eifeler Ehepaars geht in die nächste Runde. Dürfen sich die Eheleute in einem Urnengrab in der eigenen Hofkapelle bestatten lassen? Nachdem ein Trierer Gericht dies bejaht hat, zieht der Eifelkreis jetzt vor die nächst höhere Instanz.