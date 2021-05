Corona : Eifelkreis lockert ab Freitag Corona-Auflagen

Foto: dpa/Christophe Gateau

Bitburg/Prüm Ab Freitag, 28. Mai, gelten Lockerungen. Denn der Eifelkreis Bitburg-Prüm hat am Donnerstag, 20. Mai, mit 36,0 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen die 7-Tage-Inzidenz unterschritten und darf am heutigen Freitag wieder vorsichtig bisher geltende Maßnahmen zurücknehmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nun sind Dinge möglich, die vor einigen Wochen noch unerreichbar schienen: So dürfen gastronomische Einrichtungen im Innenbereich sowie Spielhallen, Spielbanken und ähnliche Einrichtungen wieder öffnen. Der Amateur- und Freizeitsport im Freien sowie der Musik- und Kunstunterricht sowie der Probenbetrieb der Breiten- und Laienkultur sind in Gruppen (maximal zehn Personen plus Leiter) zulässig, ebenso der Betrieb von Kultureinrichtungen im Innenbereich.

Aber: Für alles gelten die Auflagen und Einschränkungen, die in der Corona-Bekämpfungsverordnung festgelegt sind (www.bitburg-pruem.de).