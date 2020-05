Corona-Pandemie : Zwei neue Infektionen mit dem Coronavirus im Eifelkreis

Bitburg Im Eifelkreis ist am Mittwoch die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Menschen um zwei auf 15 gestiegen.

Der Eifelkreis verzeichnet vier Sterbefälle, die mit Covid-19 in Verbindung gebracht werden. Die Sichtungsstelle in der Wankelstraße ist an folgenden Tagen geöffnet: Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag, immer von 8 bis 16 Uhr.