Seuche : Eifelkreis sagt Bienen-Krankheiten den Kampf an

Bitburg Wenn die Biene krank wird, dann bedroht das die Existenz vieler Menschen. Imker setzen deswegen nun auf Aufklärung und eine enge Vernetzung – besonders neue Hobbyimker müssen gut auf mögliche Bedrohungen vorbereitet sein.

In der Honigwabe zeigen sich zungenartige, raue und kaffeebraune Beläge. Mehrere Brutwaben sind eingesunken, rissig oder durchlöchert. Auch ihre Farbe ist dunkler als normalerweise. Die Larve in der Brutzelle ist in sich zusammengesackt und milchigbraun verfärbt. Im Verlauf löst sich die ganze Körperstruktur der Made auf und eine zähe, braune, schleimige Substanz bleibt zurück. Der Albtraum eines jeden Imkers ist diese Amerikanische Faulbrut, eine Pilzkrankheit die so manchen Bienenstock befallen kann.

Über zwei Monate lang haben sich die ehrenamtlichen Sachverständigen einmal wöchentlich einen ganzen Tag in Mayen in der Theorie verschiedener Krankheiten ausbilden lassen. Ein Imker, der dieses Ehrenamt übernehmen möchte, muss seit mindestens zwei Jahren einem Imkerverein angeschlossen sein und seit drei Jahren Bienenvölker bewirtschaften. „Viele Hobbyimker sind nicht so sehr in der Theorie aller Bienenkrankheiten drin“, sagt Jörg Krämer, selbst Imker aus Brandscheid „Deshalb ist es schon gut, dass sich Leute von uns darin ausbilden lassen“. Sporen einer Krankheit könnten sich die Bienen zum Beispiel über offene Honiggläser aus anderen Ländern am Eifler-Frühstückstisch einfangen, erklärt Krämer. Neben der Amerikanischen Faulbrut, gibt es noch andere, weniger ansteckende, aber dennoch tödliche Bienenkrankheiten. „Zum Beispiel die Varroamilbe, die jedes Jahr wiederkehrt“, erzählt Alain Diederich aus Echternacherbrück, der selbst Bienenseuchensachverständiger ist. „Die wird man einfach nicht mehr los, auch hier bei uns“. Die größte Angst hätten Imker der Region aber vor dem Beutekäfer, der in Italien ausgebrochen ist, erzählt Diederich. „Viele Bienenkrankheiten werden in Amerika schon mit Antibiotika behandelt, bisher ist das Imkern in Deutschland aber verboten“.