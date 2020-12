Covid-19 : Eifelkreis setzt weiterhin auf Hilfe der Bundeswehr

Zufrieden mit der Bundeswehrarbeit in der Kreisverwaltung: hintere Reihe: Stabsfeldwebel Gabriel, Hauptmann Wähler, Büroleiter Carl Diederich; vordere Reite: Oberstleutnant Leisen, Oberfeldarzt Dr. Böttcher. Foto: Kreisverwaltung Foto: tv/Kreisverwaltung

Bitburg/Prüm Die Bundeswehr soll der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm auch weiterhin bei der Kontaktverfolgung von Corona-Infizierten helfen.

Bundeswehr-Soldaten aus Daun unterstützen seit Oktober die Pandemie-Arbeit in der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm. Dabei geht es vor allem um die Kontaktverfolgung infizierter Menschen. Das wird wohl auch noch länger so bleiben. Denn: „Auch bis in das neue Jahr 2021 hinein wird wohl noch diese Amtshilfe seitens der Bundeswehr erforderlich sein“, teilt Kreissprecher Thomas Konder mit. Die hierzu notwendigen Hilfeleistungsanträge seien bereits mit dem für die Koordination zuständigen Leiter des Kreisverbindungskommandos Oberstleutnant Leisen besprochen worden.