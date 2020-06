Fraktionschefs unterzeichnen Irreler Erklärung : Eifelkreis setzt Zeichen gegen Gewalt und Hetze

Irrel Halle, Hanau, Kassel, Stuttgart: Rassismus, Hetze und Gewalt nehmen wieder zu. Selbst die Bitburger Polizei ist am ersten Mai Ziel eines Brandanschlages geworden. Deshalb hat sich der Kreistag entschieden, ein Zeichen zu setzen.

Bei der jüngsten Sitzung des Ältestenrates haben die Chefs aller Fraktionen, Landrat Joachim Streit und die Kreisbeigeordneten eine sogenannte Irreler Erklärung unterzeichnet. Darin heißt es: „Hass darf nicht salonfähig werden, deshalb ist den Anfängen an allen Stellen zu wehren.“ Als Kreistag stehe man gegen die Verrohung der Gesellschaft. Vorbereitet wurde das Schreiben bereits zur Kreistagssitzung vergangene Woche. Die Verwaltung hatte statt einer von der SPD-Fraktion vogeschlagenen Gedenkminute den Text aufgesetzt.

Die Erklärung im Wortlaut:„Wir leben in einer Zeit, in der Gewalt, Hass, Hetze und Rassismus zunehmen.

Viele spüren neben physischer Gewalt auch die psychische Gewalt im tatsächlichen Leben, aber auch in sozialen Netzwerken und bestimmten Medien.... Dies führt zu einer Verrohung der Gesellschaft und gibt ein schlechtes Beispiel für andere. Wir stehen als Kreistag des Eifelkreises Bitburg-Prüm dagegen an. Hass darf nicht salonfähig werden, deshalb ist den Anfängen an allen Stellen zu wehren.