Finanzen : Dank neuem kommunalem Finanzausgleich: Warum das Defizit wesentlich geringer ausfällt und wo der Eifelkreis investieren will

Bitburg Der Eifelkreis hat seinen Haushalt für die Jahre 2023/2024 aufgestellt. Zwar blickt man erneut auf Rekordeinnahmen, ein Defizit bleibt trotzdem übrig.

Laut der jüngst verabschiedeten Haushaltssatzung wird der Eifelkreis im Jahr 2023 voraussichtlich wieder ein Defizit schreiben: Obwohl der Kreis wieder einmal auf Rekordeinnahme (62.360.000 Euro) aus der Umlage blicken kann, werden 9.014.646 Euro in der Kasse fehlen. Immerhin hat sich das voraussichtliche Minus dann im Vergleich zum Vorjahr mehr als halbiert (2022: -20.340.822 Euro). Allerdings nicht, weil der Kreis nun plötzlich soviel spart. „Wie voriges Jahr gehofft, hat das Land den kommunalen Finanzausgleich ja neu aufgestellt. Das ist genau an dieser Stelle zu bemerken“, sagt Landrat Andreas Kruppert.

Im Ergebnishaushalt des Eifelkreises Bitburg-Prüm für 2023 Erträge in Höhe von gerundet etwa 219 Millionen Euro Aufwendungen in Höhe von etwa 228 Millionen Euro gegenüber – es bleibt ein Jahresfehlbedarf von rund 9 Millionen Euro. 2024 stehen Erträge von etwa 22 Millionen Euro Ausgaben von 235 Millionen Euro gegenüber. Der Jahresfehlbetrag liegt hier bei circa 13 Millionen Euro.

Der jährliche Fehlbetrag wäre ohne die Anpassung der Zuweisungen vom Land mit Sicherheit weiter gestiegen, merkt Landrat Kruppert an. Das wäre zu einem Problem geworden, denn in den Bereichen Soziales, Kindertagesstätten, Schulen und dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) könne ebenso wenig gespart werden wie im Unterhalt der Kreisstraßen, sagt er. Dass dem Kreis mit den Jahren auch immer mehr Aufgaben übergeben werden, erschwere die Situation immer wieder.

ÖPNV verursacht dickes Minus im Eifelkreis

„Der ÖPNV zum Beispiel war 2020 noch eine freiwillige Leistung“, erklärt der Landrat. Seit etwas zehn Jahren lägen die Einnahmen und Zuschüsse bei 5,5 Millionen Euro. „Die haben sich in den vergangenen Jahren überhaupt nicht verändert. Die Kosten aber gehen seit 2020 durch die Decke.“ Lagen sie 2015 noch bei sieben Millionen Euro, schlügen sie mittlerweile mit 17 Millionen Euro zu Buche. „Aber die Einnahmen bleiben absolut konstant.“ Treibstoffkosten, Investitionen, Reparaturen seien zwar gestiegen, aber das werde in den Zuschüssen nicht wirklich gespiegelt. Es wäre wichtig, dass bei einem gut funktionierenden Ausgleichssystem solche Zahlen berücksichtigt würden.

Dass der Kreis verhältnismäßig gut dastehe, sei im Grunde vor allem eines: riesiges Glück, sagt Reiner Eppers, Fachbereichsleiter Finanzen beim Eifelkreis. „Wir haben sehr gut aufgestellte Unternehmen im Kreis, die besonders in den vergangenen Jahren immer mehr an Stärke gewonnen haben.“ Über die Kreisumlage stiegen so auch immer wieder die Einnahmen – wie auch wieder für den nun verabschiedeten Haushaltsplan. „Auffallend ist, dass allein die Verbandsgemeinde Prüm mit etwa 20,7 Millionen Euro allein ein Drittel des Aufkommens der Kreisumlage trägt“, sagt Eppers. Wäre der Kreis nicht so gut wirtschaftlich aufgestellt, sähe die Schuldensituation ganz anders aus, befürchtet Kruppert.