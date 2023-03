Brand- und Katastrophenschutz Neue Spezialgeräte für den Katastrophenschutz

Der Eifelkreis Bitburg-Prüm ist gemeinsam mit der Stadt Bitburg und den Verbandsgemeinden bemüht, den Brand- und Katastrophenschutz ständig anzupassen und zu verbessern. Wegen der Unwetterereignisse in der Vergangenheit hat der Eifelkreis unter anderem eine Sandsackfüllmaschine gekauft und diese an die Verbandsgemeinde Prüm übergeben. Dort wird diese von der Feuerwehr Schwirzheim betreut und in den Einsatz gebracht. Drei weitere Sandsackfüllmaschinen hat Landrat Andreas Kruppert jüngst an die Stadt Bitburg sowie die Verbandsgemeinden Bitburger Land und Arzfeld übergeben.